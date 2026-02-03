Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Performance im Blick
|
03.02.2026 10:04:03
EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an der Börse HEX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 471,670 Nordea Bank Abp Registered-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 24 694,63 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Papiers am 02.02.2026 auf 16,78 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 146,95 Prozent gesteigert.
Alle Nordea Bank Abp Registered-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55,73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
