EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Nordea Bank Abp Registered-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an der Börse HEX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 471,670 Nordea Bank Abp Registered-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 24 694,63 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Papiers am 02.02.2026 auf 16,78 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 146,95 Prozent gesteigert.

Alle Nordea Bank Abp Registered-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at