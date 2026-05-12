EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Nordea Bank Abp Registered-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an der Börse HEX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12,57 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 79,554 Nordea Bank Abp Registered-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 239,46 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Anteils am 11.05.2026 auf 15,58 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 23,95 Prozent.

Nordea Bank Abp Registered markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 52,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at