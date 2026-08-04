EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nordea Bank Abp Registered-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Nordea Bank Abp Registered-Papier an der Börse HEX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 12,83 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hat, hat nun 77,942 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.08.2026 1 371,78 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,60 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 37,18 Prozent.

Zuletzt verbuchte Nordea Bank Abp Registered einen Börsenwert von 59,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at