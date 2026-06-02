Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Frühe Investition
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02.06.2026 10:04:20
EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 02.06.2016 wurden Nordea Bank Abp Registered-Anteile an der Börse HEX gehandelt. Diesen Tag beendete die Nordea Bank Abp Registered-Aktie bei 8,72 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 114,679 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 01.06.2026 1 861,81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,24 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 861,81 EUR, was einer positiven Performance von 86,18 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Nordea Bank Abp Registered einen Börsenwert von 55,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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