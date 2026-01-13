Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Nordea Bank Abp Registered-Investition
|
13.01.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse HEX Handel mit der Nordea Bank Abp Registered-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,83 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 017,812 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.01.2026 auf 16,36 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 646,31 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66,46 Prozent gesteigert.
Nordea Bank Abp Registered markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 55,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|
10:03
|EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
12.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
12.01.26
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
12.01.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
12.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
09.01.26
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|08:51
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|08:51
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,46
|1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: ATX und DAX stabil aber trotzdem mit neuen Allzeithochs -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich im Dienstagshandel zunächst nur wenig. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.