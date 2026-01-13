Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

Nordea Bank Abp Registered-Investition 13.01.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Nordea Bank Abp Registered-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse HEX Handel mit der Nordea Bank Abp Registered-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,83 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 017,812 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.01.2026 auf 16,36 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 646,31 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66,46 Prozent gesteigert.

Nordea Bank Abp Registered markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 55,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

08:51 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
05.01.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
04.12.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.11.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
07.11.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
