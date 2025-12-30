Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nordea Bank Abp Registered-Papier via Börse HEX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Nordea Bank Abp Registered-Anteile bei 10,03 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hat, hat nun 99,701 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 585,24 EUR, da sich der Wert einer Nordea Bank Abp Registered-Aktie am 29.12.2025 auf 15,90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +58,52 Prozent.
Der Börsenwert von Nordea Bank Abp Registered belief sich jüngst auf 54,65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shsmehr Analysen
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
