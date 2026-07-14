Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Profitable Nordea Bank Abp Registered-Anlage?
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14.07.2026 10:03:55
EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Nordea Bank Abp Registered-Papier via Börse HEX gehandelt. Der Schlusskurs der Nordea Bank Abp Registered-Anteile betrug an diesem Tag 10,14 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 98,619 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 654,83 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Anteils am 13.07.2026 auf 16,78 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +65,48 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Nordea Bank Abp Registered eine Börsenbewertung in Höhe von 56,96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|06.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|06.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|06.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,60
|-0,57%