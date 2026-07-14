Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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Profitable Nordea Bank Abp Registered-Anlage? 14.07.2026 10:03:55

EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Nordea Bank Abp Registered-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Nordea Bank Abp Registered-Papier via Börse HEX gehandelt. Der Schlusskurs der Nordea Bank Abp Registered-Anteile betrug an diesem Tag 10,14 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 98,619 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 654,83 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Anteils am 13.07.2026 auf 16,78 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +65,48 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Nordea Bank Abp Registered eine Börsenbewertung in Höhe von 56,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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06.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.06.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
14.05.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
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Nordea Bank Abp Registered Shs 16,60 -0,57% Nordea Bank Abp Registered Shs

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