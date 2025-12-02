Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 02.12.2025 10:03:57

EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nordea Bank Abp Registered-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Nordea Bank Abp Registered-Papier an der Börse HEX gehandelt. Zum Handelsende stand die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an diesem Tag bei 10,06 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 9,938 Nordea Bank Abp Registered-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.12.2025 gerechnet (15,37 EUR), wäre das Investment nun 152,75 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52,75 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Nordea Bank Abp Registered eine Börsenbewertung in Höhe von 52,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shsmehr Nachrichten