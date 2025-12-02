EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nordea Bank Abp Registered-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Nordea Bank Abp Registered-Papier an der Börse HEX gehandelt. Zum Handelsende stand die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an diesem Tag bei 10,06 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 9,938 Nordea Bank Abp Registered-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.12.2025 gerechnet (15,37 EUR), wäre das Investment nun 152,75 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52,75 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Nordea Bank Abp Registered eine Börsenbewertung in Höhe von 52,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at