Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Hochrechnung
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15.09.2026 10:03:29
EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse HEX Handel mit der Nordea Bank Abp Registered-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Nordea Bank Abp Registered-Anteile bei 10,45 EUR. Bei einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 95,675 Nordea Bank Abp Registered-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 684,37 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Papiers am 14.09.2026 auf 17,61 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +68,44 Prozent.
Alle Nordea Bank Abp Registered-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 60,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
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10:03
|EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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09:29
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
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14.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
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14.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
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14.09.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
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14.09.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
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11.09.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich stärker (finanzen.at)
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11.09.26
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|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
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|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,45
|-0,77%