Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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Hochrechnung 15.09.2026 10:03:29

EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse HEX Handel mit der Nordea Bank Abp Registered-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Nordea Bank Abp Registered-Anteile bei 10,45 EUR. Bei einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 95,675 Nordea Bank Abp Registered-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 684,37 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Papiers am 14.09.2026 auf 17,61 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +68,44 Prozent.

Alle Nordea Bank Abp Registered-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 60,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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04.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
17.08.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
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Nordea Bank Abp Registered Shs 17,45 -0,77% Nordea Bank Abp Registered Shs

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