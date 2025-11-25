Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

Lukrativer Nordea Bank Abp Registered-Einstieg? 25.11.2025 10:03:41

EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Nordea Bank Abp Registered-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Nordea Bank Abp Registered-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse HEX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,63 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 940,734 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2025 gerechnet (14,90 EUR), wäre das Investment nun 14 012,23 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 40,12 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp Registered bezifferte sich zuletzt auf 50,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

