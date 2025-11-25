Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Lukrativer Nordea Bank Abp Registered-Einstieg?
|
25.11.2025 10:03:41
EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das Nordea Bank Abp Registered-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse HEX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,63 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 940,734 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2025 gerechnet (14,90 EUR), wäre das Investment nun 14 012,23 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 40,12 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp Registered bezifferte sich zuletzt auf 50,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shsmehr Nachrichten
|
10:03
|EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09:29
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
24.11.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 beginnt Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.11.25
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
21.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shsmehr Analysen
|09:23
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|09:23
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|17.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.04.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|14,87
|0,00%