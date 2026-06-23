Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Lukrativer Nordea Bank Abp Registered-Einstieg?
|
23.06.2026 10:04:02
EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse HEX Handel mit der Nordea Bank Abp Registered-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 9,38 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 106,621 Nordea Bank Abp Registered-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.06.2026 1 792,84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,82 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 79,28 Prozent angezogen.
Nordea Bank Abp Registered markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 55,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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