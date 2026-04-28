Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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Lukrative Nordea Bank Abp Registered-Investition? 28.04.2026 10:03:39

EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nordea Bank Abp Registered-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Nordea Bank Abp Registered-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse HEX Handel mit Nordea Bank Abp Registered-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8,43 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 185,677 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 733,70 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Anteils am 27.04.2026 auf 15,80 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 87,34 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Nordea Bank Abp Registered belief sich zuletzt auf 53,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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