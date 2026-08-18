Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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Nordea Bank Abp Registered-Investment 18.08.2026 10:03:34

EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nordea Bank Abp Registered-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Nordea Bank Abp Registered gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an der Börse HEX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10,05 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,954 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Nordea Bank Abp Registered-Aktien wären am 17.08.2026 172,85 EUR wert, da der Schlussstand 17,37 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 72,85 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp Registered bezifferte sich zuletzt auf 59,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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17.08.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
06.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
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Nordea Bank Abp Registered Shs 17,28 -0,23% Nordea Bank Abp Registered Shs

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