Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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Frühe Investition 06.10.2026 10:03:24

EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Nordea Bank Abp Registered-Anteilen via Börse HEX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 96,581 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 1 651,54 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,10 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +65,15 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp Registered bezifferte sich zuletzt auf 57,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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20:11 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
11:56 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
01.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
04.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
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Nordea Bank Abp Registered Shs 17,04 -0,73% Nordea Bank Abp Registered Shs

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