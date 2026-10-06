Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Frühe Investition
|
06.10.2026 10:03:24
EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Nordea Bank Abp Registered-Anteilen via Börse HEX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 96,581 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 1 651,54 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,10 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +65,15 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp Registered bezifferte sich zuletzt auf 57,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|
17:58
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 steigt letztendlich (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Europa: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
10:03
|EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start (finanzen.at)
|
05.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
05.10.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt mittags zurück (finanzen.at)
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|20:11
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|20:11
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|20:11
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,04
|-0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.