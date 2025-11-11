Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

Lohnender Nordea Bank Abp Registered-Einstieg? 11.11.2025 10:03:38

EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an der Börse HEX gehandelt. Zum Handelsende stand das Nordea Bank Abp Registered-Papier an diesem Tag bei 7,19 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,916 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14,63 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 203,59 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 103,59 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Nordea Bank Abp Registered betrug jüngst 49,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

