Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Lukrative Nordea Bank Abp Registered-Investition?
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27.10.2026 10:03:29
EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Nordea Bank Abp Registered-Papier via Börse HEX gehandelt. Der Schlusskurs des Nordea Bank Abp Registered-Papiers betrug an diesem Tag 14,70 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investierten, hätten nun 68,027 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 15,57 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 058,84 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,88 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp Registered bezifferte sich zuletzt auf 52,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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