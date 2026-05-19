EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 19.05.2023 wurde die Nordea Bank Abp Registered-Aktie via Börse HEX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,63 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investierten, hätten nun 1 038,853 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 346,35 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Anteils am 18.05.2026 auf 15,74 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63,46 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Nordea Bank Abp Registered betrug jüngst 52,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at