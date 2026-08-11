Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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Profitable Nordea Bank Abp Registered-Investition? 11.08.2026 10:04:10

EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Nordea Bank Abp Registered gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse HEX Handel mit der Nordea Bank Abp Registered-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 10,27 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 973,710 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Nordea Bank Abp Registered-Aktie auf 17,37 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 913,34 EUR wert. Damit wäre die Investition 69,13 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Nordea Bank Abp Registered zuletzt 59,30 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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21.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
06.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Nordea Bank Abp Registered Shs 17,34 -0,29% Nordea Bank Abp Registered Shs

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