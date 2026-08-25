Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Nordea Bank Abp Registered-Investition
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25.08.2026 10:03:37
EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse HEX Handel mit dem Nordea Bank Abp Registered-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 8,30 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 120,482 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Depot. Die gehaltenen Nordea Bank Abp Registered-Aktien wären am 24.08.2026 2 081,33 EUR wert, da der Schlussstand 17,28 EUR betrug. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 081,33 EUR entspricht einer Performance von +108,13 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp Registered belief sich zuletzt auf 58,64 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
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|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,56
|0,37%