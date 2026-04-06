Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Prosus-Investment
|
06.04.2026 10:03:47
EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Prosus-Papier an der Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Prosus-Anteile an diesem Tag 32,26 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Prosus-Aktie investiert hat, hat nun 3,100 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.04.2026 124,04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 40,02 EUR belief. Mit einer Performance von +24,04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Prosus jüngst 87,42 Mrd. Euro wert. Am 11.09.2019 fand der erste Handelstag des Prosus-Papiers an der Börse ASX statt. Den ersten Handelstag begann das Prosus-Papier bei 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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