Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Prosus-Anlage im Blick
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28.09.2026 10:03:45
EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Prosus-Papier via Börse EAM ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 31,73 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Prosus-Aktie investiert hat, hat nun 31,515 Anteile im Depot. Die gehaltenen Prosus-Anteile wären am 25.09.2026 1 137,39 EUR wert, da der Schlussstand 36,09 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +13,74 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Prosus bezifferte sich zuletzt auf 78,83 Mrd. Euro. Die Prosus-Aktie wurde am 11.09.2019 an der Börse EAM zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Prosus-Papiers belief sich damals auf 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Prosus N.V.
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10:03
|EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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|Prosus Overweight
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|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|36,50
|1,02%