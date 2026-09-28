Prosus Aktie

Prosus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

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Prosus-Anlage im Blick 28.09.2026 10:03:45

EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Prosus-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Prosus-Papier via Börse EAM ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 31,73 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Prosus-Aktie investiert hat, hat nun 31,515 Anteile im Depot. Die gehaltenen Prosus-Anteile wären am 25.09.2026 1 137,39 EUR wert, da der Schlussstand 36,09 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +13,74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Prosus bezifferte sich zuletzt auf 78,83 Mrd. Euro. Die Prosus-Aktie wurde am 11.09.2019 an der Börse EAM zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Prosus-Papiers belief sich damals auf 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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10.09.26 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 Prosus Overweight Barclays Capital
14.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Prosus N.V. 36,50 1,02% Prosus N.V.

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