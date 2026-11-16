Prosus Aktie

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WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

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Frühe Anlage 16.11.2026 10:03:29

EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Prosus-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse EAM Handel mit der Prosus-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30,06 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Prosus-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 332,668 Prosus-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Prosus-Papiers auf 35,69 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 872,92 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 18,73 Prozent.

Jüngst verzeichnete Prosus eine Marktkapitalisierung von 77,96 Mrd. Euro. Prosus-Papiere wurden am 11.09.2019 zum ersten Mal an der Börse EAM gehandelt. Das Prosus-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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10.09.26 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 Prosus Overweight Barclays Capital
14.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Prosus N.V. 36,11 0,95% Prosus N.V.

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