Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Lohnendes Prosus-Investment?
|
27.04.2026 10:03:32
EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Prosus von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Prosus-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 40,79 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Prosus-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,452 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 101,84 EUR, da sich der Wert eines Prosus-Papiers am 24.04.2026 auf 41,54 EUR belief. Damit wäre die Investition um 1,84 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Prosus belief sich zuletzt auf 90,72 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Prosus-Aktie fand am 11.09.2019 an der Börse EAM statt. Den ersten Handelstag begann der Prosus-Anteilsschein bei 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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