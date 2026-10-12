EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosus von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Prosus eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 12.10.2025 wurde die Prosus-Aktie an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Prosus-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 59,26 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,687 Prosus-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 36,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,75 EUR wert. Mit einer Performance von -39,25 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Prosus betrug jüngst 78,63 Mrd. Euro. Die Prosus-Aktie wurde am 11.09.2019 an der Börse EAM erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Prosus-Aktie bei 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at