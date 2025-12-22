Prosus Aktie
EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prosus-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die Prosus-Aktie an der Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 41,08 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 24,342 Prosus-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.12.2025 1 303,28 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 53,54 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 30,33 Prozent.
Der Börsenwert von Prosus belief sich zuletzt auf 116,95 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Prosus-Aktie fand am 11.09.2019 an der Börse ASX statt. Ihren ersten Handelstag begann die Prosus-Aktie bei 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|08.12.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
|Prosus N.V.
|52,86
|-1,42%