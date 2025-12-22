Prosus Aktie

Prosus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

Prosus-Anlage im Blick 22.12.2025 10:04:06

EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prosus-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Prosus-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die Prosus-Aktie an der Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 41,08 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 24,342 Prosus-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.12.2025 1 303,28 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 53,54 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 30,33 Prozent.

Der Börsenwert von Prosus belief sich zuletzt auf 116,95 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Prosus-Aktie fand am 11.09.2019 an der Börse ASX statt. Ihren ersten Handelstag begann die Prosus-Aktie bei 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

08.12.25 Prosus Overweight Barclays Capital
03.12.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Prosus Buy UBS AG
25.11.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
