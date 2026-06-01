EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosus von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Prosus-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Prosus-Aktie an der Börse EAM ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 29,05 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 344,274 Prosus-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Prosus-Aktie auf 39,02 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 433,58 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +34,34 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Prosus belief sich zuletzt auf 85,23 Mrd. Euro. Der Prosus-Börsengang fand am 11.09.2019 an der Börse EAM statt. Der erste festgestellte Kurs des Prosus-Papiers lag damals bei 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at