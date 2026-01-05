EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosus von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Prosus-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Prosus-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 38,41 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Prosus-Aktie investiert, befänden sich nun 260,349 Prosus-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Prosus-Papiers auf 53,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 006,77 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,07 Prozent angewachsen.

Prosus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 117,52 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Prosus-Aktie fand am 11.09.2019 an der Börse ASX statt. Ein Prosus-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at