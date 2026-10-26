Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Profitabler Prosus-Einstieg?
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26.10.2026 10:04:08
EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prosus von vor 5 Jahren bedeutet
Das Prosus-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendete das Prosus-Papier bei 35,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 282,515 Prosus-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Prosus-Aktie auf 34,17 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 653,52 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 3,46 Prozent.
Der Marktwert von Prosus betrug jüngst 74,64 Mrd. Euro. Die Prosus-Aktie wurde am 11.09.2019 an der Börse EAM zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Prosus-Anteils belief sich damals auf 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Prosus N.V.
Analysen zu Prosus N.V.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|34,09
|-0,04%
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