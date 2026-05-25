EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Prosus-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Prosus-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Prosus-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 45,14 EUR. Bei einem Prosus-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,156 Prosus-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 865,40 EUR, da sich der Wert einer Prosus-Aktie am 22.05.2026 auf 39,06 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,46 Prozent verringert.

Alle Prosus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 85,32 Mrd. Euro. Am 11.09.2019 wurden Prosus-Papiere zum ersten Mal an der Börse EAM gehandelt. Der Erstkurs des Prosus-Papiers belief sich damals auf 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at