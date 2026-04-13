Prosus Aktie

Prosus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 13.04.2026 10:03:42

EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Prosus von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Prosus eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse ASX Handel mit der Prosus-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Prosus-Aktie bei 43,19 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23,155 Prosus-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Prosus-Papiers auf 41,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 962,21 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 962,21 EUR entspricht einer negativen Performance von 3,78 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Prosus bezifferte sich zuletzt auf 90,77 Mrd. Euro. Am 11.09.2019 wurden Prosus-Anteile zum ersten Mal an der Börse ASX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Prosus-Papiers lag damals bei 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Prosus N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu Prosus N.V.

mehr Analysen
20.03.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
13.03.26 Prosus Overweight Barclays Capital
05.02.26 Prosus Buy UBS AG
16.01.26 Prosus Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Prosus N.V. 42,24 0,02% Prosus N.V.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen