Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Frühe Investition
|
13.04.2026 10:03:42
EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Prosus von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse ASX Handel mit der Prosus-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Prosus-Aktie bei 43,19 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23,155 Prosus-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Prosus-Papiers auf 41,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 962,21 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 962,21 EUR entspricht einer negativen Performance von 3,78 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Prosus bezifferte sich zuletzt auf 90,77 Mrd. Euro. Am 11.09.2019 wurden Prosus-Anteile zum ersten Mal an der Börse ASX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Prosus-Papiers lag damals bei 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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