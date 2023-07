EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in SAFRAN eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SAFRAN-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem SAFRAN-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die SAFRAN-Aktie letztlich bei 103,50 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die SAFRAN-Aktie investierten, hätten nun 9,662 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 21.07.2023 auf 141,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 369,28 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 369,28 EUR entspricht einer Performance von +36,93 Prozent.

Der Börsenwert von SAFRAN belief sich jüngst auf 60,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at