SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|Lukrative SAFRAN-Anlage?
|
23.03.2026 10:04:34
EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das SAFRAN-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 61,71 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SAFRAN-Aktie investiert, befänden sich nun 162,048 SAFRAN-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SAFRAN-Papiers auf 281,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 45 632,80 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 356,33 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von SAFRAN belief sich jüngst auf 117,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
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