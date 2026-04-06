SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|Lohnende SAFRAN-Investition?
|
06.04.2026 10:03:47
EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden SAFRAN-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der SAFRAN-Aktie betrug an diesem Tag 136,42 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,330 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 287,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 106,00 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +110,60 Prozent.
Der Börsenwert von SAFRAN belief sich jüngst auf 119,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
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