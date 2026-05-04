SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|SAFRAN-Performance
|
04.05.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden SAFRAN-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der SAFRAN-Anteile betrug an diesem Tag 137,30 EUR. Bei einem SAFRAN-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 72,833 SAFRAN-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 883,47 EUR, da sich der Wert eines SAFRAN-Anteils am 30.04.2026 auf 273,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 98,83 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete SAFRAN eine Marktkapitalisierung von 113,82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
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