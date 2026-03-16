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SAFRAN Aktie

SAFRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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SAFRAN-Investition 16.03.2026 10:04:12

EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in SAFRAN-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die SAFRAN-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das SAFRAN-Papier an diesem Tag 125,10 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,994 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 433,25 EUR, da sich der Wert einer SAFRAN-Aktie am 13.03.2026 auf 304,40 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 143,33 Prozent gleich.

Der Börsenwert von SAFRAN belief sich zuletzt auf 126,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

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