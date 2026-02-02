SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
Rentable SAFRAN-Investition?
|
02.02.2026 10:04:30
EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SAFRAN-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die SAFRAN-Anteile bei 239,90 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SAFRAN-Aktie investiert, befänden sich nun 4,168 SAFRAN-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.01.2026 auf 301,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 254,69 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,47 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von SAFRAN bezifferte sich zuletzt auf 124,57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
|30.01.26
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|300,20
|-0,56%