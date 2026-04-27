SAFRAN Aktie

SAFRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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SAFRAN-Anlage unter der Lupe 27.04.2026 10:03:32

EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr eingebracht

EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen SAFRAN-Investment gewesen.

SAFRAN-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die SAFRAN-Anteile bei 230,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,346 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 173,40 EUR, da sich der Wert einer SAFRAN-Aktie am 24.04.2026 auf 270,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +17,34 Prozent.

SAFRAN wurde am Markt mit 112,57 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

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