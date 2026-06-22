SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|SAFRAN-Investition im Blick
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22.06.2026 10:04:20
EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem SAFRAN-Papier statt. Der Schlusskurs der SAFRAN-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 260,20 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,384 SAFRAN-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.06.2026 126,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 329,40 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,59 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von SAFRAN belief sich zuletzt auf 137,33 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran