SAFRAN Aktie

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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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SAFRAN-Anlage im Blick 05.10.2026 10:03:43

EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in SAFRAN-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das SAFRAN-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 65,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,517 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des SAFRAN-Papiers auf 330,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 500,91 EUR wert. Mit einer Performance von +400,91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von SAFRAN belief sich zuletzt auf 136,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

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