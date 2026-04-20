SAFRAN Aktie

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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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SAFRAN-Investmentbeispiel 20.04.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAFRAN-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die SAFRAN-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 61,76 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SAFRAN-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,619 SAFRAN-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 510,52 EUR, da sich der Wert eines SAFRAN-Anteils am 17.04.2026 auf 315,30 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 410,52 Prozent vermehrt.

SAFRAN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 131,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

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