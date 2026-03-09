SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|Profitabler SAFRAN-Einstieg?
|
09.03.2026 10:03:48
EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen
Die SAFRAN-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SAFRAN-Anteile bei 135,92 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,736 SAFRAN-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.03.2026 auf 317,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 233,74 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 133,74 Prozent zugenommen.
Der SAFRAN-Wert an der Börse wurde auf 132,45 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Analysen zu SAFRAN S.A.
|09.03.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
