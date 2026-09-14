SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|SAFRAN-Performance
|
14.09.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAFRAN von vor einem Jahr abgeworfen
Am 14.09.2025 wurde die SAFRAN-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 285,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das SAFRAN-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,350 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 11.09.2026 115,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 330,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,62 Prozent vermehrt.
SAFRAN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 136,88 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
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