EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in SAFRAN-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die SAFRAN-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren SAFRAN-Anteile an diesem Tag 58,94 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,697 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.01.2026 gerechnet (310,40 EUR), wäre die Investition nun 526,64 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 426,64 Prozent erhöht.

Der Marktwert von SAFRAN betrug jüngst 128,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at