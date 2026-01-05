SAFRAN Aktie

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Profitable SAFRAN-Investition? 05.01.2026 10:03:53

EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in SAFRAN-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem SAFRAN-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 211,60 EUR. Bei einem SAFRAN-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,473 SAFRAN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 307,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,18 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45,18 Prozent zugenommen.

Der SAFRAN-Wert an der Börse wurde auf 127,13 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

02.01.26 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
18.12.25 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
10.12.25 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
SAFRAN S.A.

