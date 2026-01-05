EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in SAFRAN-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem SAFRAN-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 211,60 EUR. Bei einem SAFRAN-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,473 SAFRAN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 307,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,18 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45,18 Prozent zugenommen.

Der SAFRAN-Wert an der Börse wurde auf 127,13 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at