SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|Profitable SAFRAN-Investition?
|
05.01.2026 10:03:53
EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem SAFRAN-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 211,60 EUR. Bei einem SAFRAN-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,473 SAFRAN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 307,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,18 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45,18 Prozent zugenommen.
Der SAFRAN-Wert an der Börse wurde auf 127,13 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
|02.01.26
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|SAFRAN S.A.
|312,00
|1,36%
