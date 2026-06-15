EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in SAFRAN-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das SAFRAN-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das SAFRAN-Papier an diesem Tag 57,50 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 173,913 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.06.2026 53 234,78 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 306,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 432,35 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von SAFRAN belief sich jüngst auf 127,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at