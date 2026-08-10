EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAFRAN-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in SAFRAN eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die SAFRAN-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 61,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16,194 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (357,40 EUR), wäre die Investition nun 5 787,85 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 478,79 Prozent erhöht.

Alle SAFRAN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 148,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at