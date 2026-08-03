EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen SAFRAN-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die SAFRAN-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 109,50 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hat, hat nun 0,913 Anteile im Depot. Die gehaltenen SAFRAN-Papiere wären am 31.07.2026 309,04 EUR wert, da der Schlussstand 338,40 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 209,04 Prozent erhöht.

Alle SAFRAN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 140,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at