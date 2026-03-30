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SAFRAN Aktie

SAFRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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Lukrativer SAFRAN-Einstieg? 30.03.2026 10:03:40

EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor einem Jahr verdient

EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen SAFRAN-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die SAFRAN-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das SAFRAN-Papier letztlich bei 245,70 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,407 SAFRAN-Aktien. Die gehaltenen SAFRAN-Aktien wären am 27.03.2026 113,31 EUR wert, da der Schlussstand 278,40 EUR betrug. Mit einer Performance von +13,31 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von SAFRAN betrug jüngst 116,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

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