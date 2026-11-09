SAFRAN Aktie

SAFRAN ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SAFRAN-Anlage 09.11.2026 10:03:46

EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr eingebracht

EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in SAFRAN-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit SAFRAN-Anteilen statt. Der Schlusskurs des SAFRAN-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 301,10 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 33,212 SAFRAN-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 814,02 EUR, da sich der Wert einer SAFRAN-Aktie am 06.11.2026 auf 295,50 EUR belief. Damit wäre die Investition um 1,86 Prozent gesunken.

Der Marktwert von SAFRAN betrug jüngst 122,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu SAFRAN S.A.

mehr Analysen
04.11.26 SAFRAN Kaufen DZ BANK
02.11.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 SAFRAN Kaufen DZ BANK
28.10.26 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.10.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SAFRAN S.A. 299,00 2,47% SAFRAN S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen