EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit SAFRAN-Anteilen statt. Der Schlusskurs des SAFRAN-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 301,10 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 33,212 SAFRAN-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 814,02 EUR, da sich der Wert einer SAFRAN-Aktie am 06.11.2026 auf 295,50 EUR belief. Damit wäre die Investition um 1,86 Prozent gesunken.

Der Marktwert von SAFRAN betrug jüngst 122,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at