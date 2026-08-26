EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Saint-Gobain-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Saint-Gobain-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 39,29 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Saint-Gobain-Papier investiert hätte, befänden sich nun 25,452 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 81,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 068,21 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 106,82 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Saint-Gobain einen Börsenwert von 39,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at